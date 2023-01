Roma, domani mattina la ripresa degli allenamenti

I giallorossi riprenderanno ad allenarsi già domani per preparare al meglio il match valido per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia

Dopo l'ottima prestazione contro il Napoli, la Roma si proietta alla sfida di Coppa Italia con la Cremonese. Domani, infatti, la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria per preparare il match che andrà in scena all'Olimpico mercoledì primo febbraio alle 21:00. La squadra di Mourinho scenderà in campo contro quella di Bellardini per accaparrarsi un posto nella semifinale. Per quanto riguarda il campionato, la prossima avversaria dei giallorossi sarà l'Empoli di Zanetti.