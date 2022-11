Roma, domani l’inaugurazione del murale dedicato a Ennio Morricone

Nuova iniziativa sociale per la Roma che domani alle ore 11, in piazza Lorenzo Lotto 43 (quartiere Ardeatino), inaugurerà un nuovo murale dedicato a Ennio Morricone, storico compositore scomparso lo scorso luglio. Il design, che verrà realizzato dallo street artist Lucamaleonte, è stato scelto dai tifosi tramite l'app Socios.com. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale che in precedenza aveva omaggiato personaggi dello spettacolo come Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone.