Roma, domani la ripresa degli allenamenti. Non sono previsti tamponi

I giallorossi, guidati da Mourinho, inizieranno a preparare la partita contro lo Spezia da lunedì

Dopo il pareggio firmato dai giovani Cristian Volpato e Edoardo Bove contro il Verona, la Roma tornerà a Trigoria già da domani per preparare la partita contro lo Spezia di domenica alle 18 in trasferta. José Mourinho, infatti, ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Nonostante i quattro giocatori positivi, non è previsto alcun giro di tamponi, a meno che non ci siano nuovi sintomatici al Covid. I calciatori rimangono comunque in auto sorveglianza.