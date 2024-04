Roma, domani la ripresa degli allenamenti: giovedì c’è il Milan

Contro i rossoneri non ci sarà Azmoun (out per infortunio) e mancheranno Huijsen e Kristensen che non sono in lista Uefa

Dopo la vittoria nel derby per 1-0, domani la Roma si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. I giallorossi inizieranno a preparare l'andata dei quarti di finale contro il Milan. Il match è in programma giovedì 11 alle ore 21 a San Siro. De Rossi avrà quasi tutto il gruppo a disposizione: tornerà anche Aouar che oggi ha saltato la sfida con la Lazio per un attacco influenzale. Contro i rossoneri non ci sarà Azmoun (out per infortunio) e mancheranno Huijsen e Kristensen che non sono in lista Uefa.