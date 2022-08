Roma, domani la presentazione di Belotti alle ore 14.30

Dopo l'esordio in maglia giallorossa contro il Monza e l'ovazione all'Olimpico, Andrea Belotti sarà presentato ufficialmente. La Roma ha comunicato che domani alle ore 14.30, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'attaccante. Il Gallo è arrivato nella Capitale da svincolato, ha firmato un contratto di anno più l'opzione per i per i prossimi due al verificarsi di determinate condizioni sportive.