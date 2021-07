Roma, domani giorno libero. Venerdì doppia seduta

Gli ultimi giorni della Roma nella capitale prima della partenza per il Portogallo

Dopo la vittoria nel match contro la Triestina, la Roma e José Mourinho faranno ritorno nella capitale già questa sera. Lo Special One ha concesso un giorno libero ai suoi ragazzi, la squadra infatti si ripresenterà a Trigoria venerdì per una doppia seduta di allenamento. La prima, quella della mattina, sarà inoltre aperta alla stampa e inizierà alle 10. Saranno gli ultimi giorni nella capitale per la Roma che il 26 Luglio partirà poi alla volta di Algarve, regione al sud del Portogallo per la tournèe che vedrà impegnati i giallorossi fino al 6 Agosto.