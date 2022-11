Roma, domani esami per valutare le condizioni di Dybala

Il Mondiale si avvicina e Dybala non è ancora certo della convocazione. Secondo quanto riportato da Sky domani l'argentino svolgerà degli esami per valutare le sue condizioni. La Joya è ai box dallo scorso 9 ottobre per una lesione al retto femorale. Paulo vuole andare in Qatar ma Scaloni ha dichiarato che lascerà a casa i giocatori che non saranno in condizione per la prima gara del girone. Quasi impossibile rivedere in campo Dybala con la maglia della Roma nel 2022. L'ex Juventus tornerà il 4 gennaio per il match all'Olimpico contro il Bologna.