Roma-Verona, domani alle ore 10 la prima conferenza stampa di De Rossi

L'ex capitano giallorosso parlerà per la prima volta da allenatore della Roma

Domani Daniele De Rossi parlerà per la prima volta da allenatore della Roma. La conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona è fissata alle ore 10. L'ex capitano giallorosso è stato annunciato martedì dopo l'esonero di José Mourinho . De Rossi risponderà alle domande dei cronisti e scioglierà i primi dubbi di formazione. Il modulo rappresenta un'incognita e potrebbe passare alla difesa a 4. Tornerà Paulo Dybala dopo che aveva saltato la trasferta di Milano.

