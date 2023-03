Roma, domani alle 18:30 la conferenza stampa di Mourinho e Pellegrini a San Sebastian

Mancano solamente due giorni al ritorno degli ottavi di Europa League a San Sebastian. Dopo la vittoria per 2-0 all'Olimpico, la squadra di Mourinho volerà in Spagna alla ricerca dei quarti di finale. La seduta di allenamento di domani sarà aperta ai giornalisti per i primi 15 minuti e si svolgerà alle 12:15. Alla fine della sessione, i giocatori voleranno in Spagna dove è prevista, alle 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Municipale di Anoeta, la conferenza stampa di Mourinho e Pellegrini. In occasione dell'impegno europeo, infatti, si interromperà il silenzio stampa dei tesserati giallorossi, che riprenderà, invece, prima del derby della capitale che andrà in scena domenica alle 18.