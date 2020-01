Roma, domani alle 17 la partenza per la trasferta di Genova

Meno due a Genoa-Roma. La squadra si muoverà verso la Liguria domani alle 17 da Fiumicino, per arrivare poi nel tardo pomeriggio direttamente a Genova, dove poi domenica alle 18 affronterà i rossoblù. Prima però ci sarà sia la rifinitura mattutina sia la conferenza stampa di Fonseca, prevista a Trigoria alle ore 13.30. Sarà proprio quello il momento in cui capire quali potranno essere le scelte del tecnico per la gara, soprattutto vista la squalifica combinata di Kolarov e Florenzi.