Roma, domani alle 17.00 la partenza da Fiumicino

Rifinitura, conferenza e poi partenza. E’ questo il planning stilato per la Roma che domani si troverà in piena vigilia per la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Fonseca parlerà domani alle 13.30, poi i giallorossi voleranno dall’aereoporto di Fiumicino alle 17.00. L’arrivo a Bergamo è previsto invece alle 18.15. La Roma dovrà rimettersi in piedi in campionato dopo le pesanti sconfitte di Sassuolo e Bologna, rilanciando la propria corsa Champions con la prinicipale rivale nerazzurra.