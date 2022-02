Roma, domani alle 17.30 la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico parlerà in vista della gara con il Genoa di sabato 5 febbraio

Domani si terrà la conferenza stampa di Mourinho alle 17.30. Il tecnico portoghese parlerà alla stampa per presentare il match di sabato alle 15 contro il Genoa. La Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo l’ottima prestazione di Empoli. Tutti disponibili per la gara, tranne Spinazzola che è ancora ai box. Tornerà almeno in panchina Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso ha smaltito l’infortunio e sarà a disposizione dello Special One. I giallorossi potranno contare anche sul ritorno del pubblico allo stadio, torna la capienza al 50% e sono attesi circa 30mila spettatori.