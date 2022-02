Roma, domani alle 15.30 la conferenza stampa di Mourinho

News as roma: tutte le notizie

Il portoghese parlerà davanti ai giornalisti per presentare la partita contro il Verona. La sfida è importantissima anche in chiave europea visto che gli uomini di Tudor si avvicinerebbero pericolosamente in caso di vittoria

La Roma ha comunicato che nella giornata di domani, più precisamente alle ore 15.30, il mister Josè Mourinho parlerà alla stampa nella consueta conferenza stampa pre partita. La Roma sfiderà il Verona di Tudor sabato alle 18 e la partita è tutt'altro che semplice. I giallorossi arrivano da 4 risultati utili consecutivi ma devono dare dimostrazione di aver cambiato marcia soprattutto dal punto di vista del gioco. Il pareggio acciuffato nel finale a Reggio Emilia grazie alla zuccata di Cristante ha permesso alla squadra di portare avanti questa striscia positiva ma i 34 mila tifosi attesi sugli spalti dell'Olimpico si aspettano uno spettacolo completamente diverso da quello visto nell'ultima trasferta.