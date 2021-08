Roma, domani alle 14 la presentazione di Vina e Shomurodov

News as roma: tutte le notizie

Redazione

Martedì 24 agosto, alle ore 14.00, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei calciatori Vina e Shomurodov. I due giocatori hanno debuttato sia in Conference League che in Serie A, con l'uzbeco che ha trovato anche la sua prima rete nella competizione europea e il suo primo assist in campionato.