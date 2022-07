Roma, domani alle 14 la conferenza stampa di Matic

L'ex United è già nella capitale da diversi giorni e il 5 si farà trovare pronto da Mourinho per l'inizio del ritiro

Dopo la conferenza stampa di Svilar, domani ci sarà quella di Matic. Il centrocampista serbo è stato il primo acquisto ad essere ufficializzato e risponderà alle domande dei giornalisti presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L'ex United è già a Roma da diversi giorni e il 5 si farà trovare pronto da Mourinho per l'inizio del ritiro. Il tecnico portoghese ritrova Matic per la terza volta in carriera dopo averlo allenato già ai tempi del Manchester e del Chelsea.