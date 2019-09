Roma, domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca

Tempi stretti nella settimana ricca di impegni per la Roma e per Fonseca. Il tecnico giallorosso parlerà infatti domani alle 13.30 dal centro sportivo di Trigoria per anticipare i temi della sfida con l’Atalanta, il match dell’Olimpico in programma mercoledì alle ore 19. Un turno infrasettimanale in cui l’allenatore lusitano è chiamato con la squadra a una risposta di maturità dopo i risultati utili infilato dopo la pausa delle nazionali. Dall’altra parte ci sarà una Dea ancora in fase di convalescenza dopo la batosta in Champions, ma che arriverà con coraggio dopo la rimonta contro la Fiorentina.