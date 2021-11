Roma, domani alle 12:00 la ripresa degli allenamenti

La squadra di Mourinho deve rimanere concentrata in vista del match contro il Torino. Domani i giallorossi torneranno a lavora al Fulvio Bernardini

La Roma vince per 4-0 sullo Zorya e si aggiudica il passaggio del turno, ma la concentrazione deve rimanere al massimo. La squadra di Mourinho riprenderà gli allenamenti presso il centro sportivo Fulvio Bernardini domani alle 12:00. I tre punti di questa sera sono importanti proprio come quelli che sono in palio domenica contro il Torino. Lo Special One lo ha detto in conferenza e lo ha ripetuto questa sera anche il numero 22 Zaniolo: "Tutte le partite sono delle finali". L'atteggiamento deve essere questo e domani i giallorossi riprenderanno a lavorare in vista della partita di domenica alle 18:00 contro la squadra di Juric. Non sarà un match facile quello contro i Granata, che si trovano a soli 5 punti di distacco dalla Roma.