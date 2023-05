Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti in vista della finale

Dopo la sconfitta di oggi in campionato contro la Fiorentina in trasferta, la Roma tornerà ad allenarsi domani alle ore 12 a Trigoria per preparare la finale di Europa League di mercoledì sera a Budapest contro il Siviglia. Da valutare le condizioni fisiche di El Shaarawy che oggi è uscito anzitempo dal campo per un leggero fastidio muscolare. Si continuerà a monitorare da vicino anche Dybala che, ad oggi, sarà comunque convocato per la finale.