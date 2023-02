Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Giallorossi di nuovo in campo già domani per preparare al meglio il match di ritorno contro il Salisburgo

La Roma non può fermarsi dopo la vittoria con il Verona in campionato. All'orizzonte c'è la fondamentale partita di ritorno contro il Salisburgo nella quale i giallorossi saranno costretti a ribaltare l'1-0 dell'andata firmato da Capaldo. Nessun giorno di riposo, domani alle 12 la squadra sarà a Trigoria per allenarsi agli ordini di José Mourinho. Ancora in dubbio la presenza di Paulo Dybala e Tammy Abraham, che ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore dopo uno scontro di gioco con Mancini.