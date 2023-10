Roma, domani alle 12.30 la conferenza stampa di Mourinho e Paredes

In vista della sfida di giovedì contro il Servette parleranno ai cronisti presenti a Trigoria sia il tecnico portoghese che il centrocampista argentino. Allenamento previsto alle 10.30

Domani sarà giorno di vigilia per la Roma che sarà impegnata giovedì sera all'Olimpico contro il Servette . Il programma della giornata, prevede la conferenza stampa di José Mourinho e Leandro Paredes alle 12.30 presso la sala stampa di Trigoria. Il tecnico portoghese e il centrocampista argentino risponderanno alle domande dei cronisti presenti. La squadra, invece, si allenerà alle 10.30, con i primi 15 minuti di allenamento che saranno aperti anche ai giornalisti. I giallorossi vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel gruppo G di Europa League, dopo il successo all'esordio con lo Sheriff.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.