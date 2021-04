Roma, domani alle 11 la ripresa in vista dell’Ajax

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria di misura (1-0) sul Bologna, che la testa della Roma è già sull’Ajax. Domani i giallorossi torneranno ad allenarsi alle 11 a Trigoria e inizieranno a preparare il ritorno dei quarti di Europa League: praticamente impossibile i recuperi di Smalling e Spinazzola, in difesa ci saranno Mancini, Cristante e Ibanez e sulle fasce Karsdorp (squalificato all’andata) e Calafiori. Buone notizie da Mkhitaryan: oggi è rientrato in campo dopo l’infortunio al polpaccio e contro gli olandesi giocherà titolare sulla trequarti insieme a Pellegrini alle spalle di Edin Dzeko. Anche il bosniaco oggi ha potuto riposarsi per tutto il match col Bologna.