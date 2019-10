Stanotte il rientro da Graz, domani subito in campo per la ripresa degli allenamenti. La Roma si ritroverà domattina alle 11 sui campi di Trigoria per cominciare a preparare il match di domenica con il Cagliari. Da verificare le condizioni di Florenzi e Pau Lopez, risparmiati stasera perché non al meglio della condizione.