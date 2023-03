Roma, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Allo Stadio Olimpico, dopo una partita sofferta e con non poche polemiche, la Roma viene sconfitta 4-3 dal Sassuolo. In vista dei prossimi impegni, la squadra tornerà ad allenarsi già domani mattina alle 11 a Trigoria. I giallorossi affronteranno giovedì la partita di ritorno di Europa League in trasferta contro la Real Sociedad. All'andata la squadra di Mourinho ha battuto gli spagnoli 2-0 grazie ai gol di El Shaarawy e Kumubulla. Per quanto riguarda il campionato, il prossimo incontro, previsto per domenica prossima, sarà l'attesissimo derby della capitale contro la Lazio di Sarri. Per l'occasione, sarà ancora assente Mourinho, squalificato per due giornate.