Roma, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Ritmi serrati in casa Roma. Ci sarà infatti poco tempo per festeggiare dopo la vittoria con il Milan, perché domani la squadra si ritroverà alle 11 a Trigoria per preparare la sfida nel turno infrasettimanale contro l’Udinese di Igor Tudor, battuta oggi per 7 a 1 dall’Atalanta. Per Fonseca sarà l’occasione per capire lo stato di forma dei singoli, soprattutto considerando il prosieguo del tour de force che attende la squadra nelle prossime settimane, con l’impegno contro il Napoli il prossimo sabato e poi di seguito il ritorno dell’Europa League.