Roma, domani alle 11 la rifinitura a Trigoria. Alle 16.45 la partenza per Lecce

Domani è già giornata di vigilia per la Roma. I giallorossi sono attesi al Via del Mare dal Lecce di Liverani domenica alle 15. Domani Dzeko e compagni si alleneranno alle 11 nella seduta di rifinitura sui campi del Fulvio Bernardini: da valutare le condizioni di Spinazzola, i cui esami hanno escluso lesioni muscolari e che ha avvertito un fastidio ad una vecchia cicatrice. Alle 13.30 sarà la volta della conferenza stampa di Fonseca. Alle 16.45 il volo per Brindisi e tappa definitiva nel cuore del Salento.