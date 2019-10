Neanche il tempo di mettersi alle spalle la delusione del rigore regalato da Collum contro il Gladbach, che la Roma è tornata a pensare immediatamente al campionato. Domani alle 11 i giallorossi torneranno in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta di rifinitura in vista del Milan. Alle 10 invece la conferenza stampa di Fonseca, che darà qualche indicazione sulla formazione e sulle scelte della società sul mercato svincolati.