Roma, domani alle 11 il primo allenamento in vista del Milan

In pieno tour de force, la Roma mette alle spalle la partita col Braga e si rituffa in campionato. Domani alle 11 i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il primo allenamento in vista del Milan. Domenica Fonseca e i suoi sfideranno i rossoneri in uno scontro diretto per la prossima Champions. Per il tecnico ci sarà da valutare la condizione di Dzeko, uscito per un problema all’adduttore sinistro questa sera. Da verificare anche Ibanez e Smalling, che sperano di recuperare in extremis per la sfida.