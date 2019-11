Non c’è il tempo di riposarsi per gli uomini di Fonseca. Dopo la vittoria contro il Brescia, la Roma tornerà subito in campo per preparare la decisiva sfida di Europa League in Turchia contro l’Istanbul Başakşehir. I giallorossi cominceranno ad allenarsi per la gara europea di giovedì domani mattina al Fulvio Bernardini di Trigoria alle ore 11. La Roma con una vittoria si porterebbe ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale.