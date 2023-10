Roma, domani alle 11.30 la ripresa degli allenamenti in vista del Cagliari

Non c'è tempo per riposare a Trigoria. La Roma dopo la bella vittoria contro il Servette 4-0 domani mattina sarà in campo per preparare la trasferta di Cagliari. I giallorossi svolgeranno la sessione alle ore 11.30. Da valutare le condizioni di Pellegrini che è uscito al 56' della ripresa per un problema al flessore destro. Non ci sarà Renato Sanches, mentre Mou spera in un miracolo per avere a disposizione uno tra Smalling e Llorente. La gara con la squadra di Ranieri è in programma domenica alle ore 18.