Roma, domani riposo: martedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta a Torino, la squadra tornerà ad allenarsi il 19 ottobre in vista del Bodo

Dopo la sconfitta per uno a zero contro la Juventus, la Roma è ripartita per rientrare nella capitale. Domani giornata di riposo ma gli allenamenti riprenderanno martedì 19 ottobre alle 10.30, per preparare la gara di Conference League di giovedì alle 18.45 contro il Bodo Glimt in Norvegia. Domenica sera invece, sarà la volta del Napoli all'Olimpico.