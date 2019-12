Un lunedì di gioia e serenità. Ieri sera, la Roma ha supeato la Spal per 3-1 confermando quanto di buono visto nell’ultime giornate di campionato. Amadou Diawara, uno dei migliori in campo, ha affidato ai social la propria felicità per i tre punti conquistati. Questo il suo post su Instagram con in allegato il messaggio: “+3. Daje Roma”.