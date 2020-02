Roma, diventano ufficiali i riscatti di Mancini e Veretout

La campagna acquisti estiva di Petrachi è stata massiccia. Tanti sono i calciatori nuovi arrivati nella Capitale e tra questi anche Mancini e Veretout, entrambi arrivati in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Come si legge dalla relazione semestrale giallorossa “le condizioni contrattuali per la trasformazione dell’acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori si sono verificate”. L’ex Atalanta aveva un obbligo di 13 milioni più bonus, mentre per il francese la Roma ne verserà altri 16 nelle casse della Fiorentina.