Roma, distrazioni fatali negli ultimi 15′: in Europa terza sconfitta nel finale

La solidità difensiva della Roma è sotto gli occhi di tutti, ma in alcune partite si scioglie come neve al sole. I giallorossi perdono alla Red Bull Arena per un gol nei minuti finali e non è la prima volta in stagione. Le tre sconfitte europee subite dagli uomini di Mourinho sono tutte arrivate per delle reti sul gong finale della gara. La prima in Bulgaria contro il modesto Ludogorets, poi col Betis allo stadio Olimpico e infine la beffa in Austria. In Italia la situazione non cambia. Tra le 7 sorelle del campionato solo l’Inter (6) e il Milan (7) hanno fatto peggio. La Roma è a 5 gol subiti negli ultimi 15' in Serie A. Il primo ‘indolore’ è stato quello di Lovric nella debacle di Udine. Poi sono arrivati quelli di Osimhen e di Pinamonti prima della pausa per il Mondiale. Nel 2023 Rui Patricio ha subito i gol last minute di Pobega e di Simeone al San Paolo. Almeno 4 punti persi per cali di concentrazione. La Juventus in questa classifica è ferma a 0, mentre Atalanta e Napoli ne hanno subiti rispettivamente 3 e 2. La Lazio segue i giallorossi con 5. Tra campionato ed Europa League sono 8 in totale i gol presi negli ultimi 15’. Troppi per una squadra che ha come obiettivo principale il ritorno in Champions.