Roma dispersa in trasferta: quarto ko consecutivo, non accadeva dal 2008/09

Lontana dall'Olimpico la squadra si è persa: l'ultimo a fare così male fu Spalletti

Torino, Cagliari, Sampdoria, Inter. Quattro trasferte, quattro disfatte per una Roma ormai smarrita lontana dall'Olimpico. Il k.o. di questa sera a San Siro è il quarto consecutivo fuori dalle mura amiche. L'ennesimo record negativo in cui sono incappati gli uomini di Fonseca, visto che uno score così misero i giallorossi non lo ottenevano dalla stagione 2008/09. Allora sulla panchina del club sedeva Luciano Spalletti, che a fine stagione portò la squadra al sesto posto in classifica. Peggiore il trend di questa stagione, con una Roma settima e lontanissima anche dalla zona Europa League.