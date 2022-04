Roma, difesa special: da febbraio cambio di marcia e pochi gol subiti su azione

I giallorossi hanno registrato il dodicesimo risultato utile consecutivo. Non solo merito di Abraham e Pellegrini ma anche di un reparto arretrato che sta dando sicurezze

Da sempre si dice che gli attacchi vincono le partite, ma le difese vincono i campionati. La Roma non è in lotta per il titolo, ma la stabilità del reparto arretrato ha dato una mano ai giallorossi negli ultimi quattro mesi.

Dopo la sconfitta con la Juventus , la posizione in classifica era deficitaria e i gol presi erano tantissimi (29). Da quella serata di gennaio la casella delle partite perse non si è più mossa e la Roma ieri è riuscita a raggiungere il dodicesimo risultato utile consecutivo. Merito di Abraham , Pellegrini e Mkhitaryan che hanno dato qualità in avanti, ma le prestazioni di Smallling e compagni hanno aiutato.

Sono tanti i fattori che hanno determinato la crescita del reparto difensivo, uno tra tutti è stata la costanza di prestazioni di Smalling. L’anno scorso il gigante inglese non ha quasi mai giocato: 30 partite saltate in stagione. In questa, a parte un piccolo problema fisico alla coscia di inizio anno, è sempre stato disponibile. In quel mese la Roma ha subito la sconfitta con il Bodo e ha raccolto solamente quattro punti in cinque gare. Nella grigia Manchester i rapporti con Mourinho non erano dei migliori, nella Capitale è cambiato tutto come con Mkhitaryan. Anche ieri prova super dell’ex United che ha tenuto a bada un cliente scomodo come Osimhen.