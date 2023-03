Roma, difesa goleador e bunker Olimpico: solo il Barcellona ha preso meno gol in casa

In mezzo tra la sconfitta contro la Cremonese e la sfida europea contro la Real Sociedad , la Roma ha trovato un successo fondamentale in casa contro la Juventus . Grazie ai tre punti conquistati, Mourinho riaggancia il quarto posto trovando anche il quinto successo consecutivo con clean sheet allegato . In totale, in campionato i gol subiti tra le mura amiche dell'Olimpico sono appena 5 in 12 partite . Nei top 5 campionati europei solo il Barcellona , che sta dominando la Liga (+9 sul Real), è riuscita a fare meglio subendo un solo gol al Camp Nou . Dietro la i giallorossi l' Inter con 6 gol subiti a San Siro (due proprio contro la Roma), oltre a tante altre ferme a quota 8 (Newcastle, Manchester United, Chelsea, Bayern, Torino, Real Madrid e Union Berlino).

Il miglior attacco è la difesa

"La miglior difesa è l'attacco". In casa Roma hanno preso questa massima della vita e l'hanno completamente ribaltata. Se l'attacco non funziona, ultimo tra le big per gol fatti (18), Mourinho si affida al suo reparto difensivo sempre più decisivo anche in fase offensiva. L'inedito destro da fuori area di Mancini ha deciso il match contro la Juventus ma è già la sesta volta che la Roma si è affidata ai suoi colossi per decidere le partite (5 vittorie e un pareggio). La prima lo scorso agosto quando la testata di Smalling contro la Cremonese aveva regalato il secondo successo in campionato ai giallorossi. Quelli conquistati contro la squadra allora allenata da Alvini non sono però gli unici punti portati a casa grazie al centrale inglese che ha messo la firma anche nel successo contro l'Inter e aperto le marcature contro il Lecce in casa. Non da meno però l'apporto di Roger Ibanez, eroe nella notte di San Siro contro il Milan con il primo gol che ha portato al 2-2 finale e aprendo le marcature in casa contro l'Empoli nel match dello scorso 4 febbraio.