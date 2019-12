Roma, Diawara festeggia la vittoria di Firenze: “Chiuso l’anno in bellezza” – FOTO

Amadou Diawara si gode la chiusura della prima parte di stagione con la Roma. Da oggetto misterioso arrivato nell’affare Manolas-Napoli, è diventato un punto fermo, giocando contro la Fiorentina la nona partita consecutiva tra campionato e Europa League. Il guineano, che come gli altri adesso sta sfruttando la pausa natalizia per ricaricare le pile, ha voluto ricordare la vittoria di Firenze con un messaggio sui social: “Chiuso l’anno in bellezza, daje Roma” il suo messaggio.