Roma, Diawara con lo Spallanzani: “Continuiamo a donare, non fermiamoci adesso” – VIDEO

Gare ferme in campo, gare di solidarietà che devono invece continuare. La Roma e i suoi calciatori sono ormai da tempo in prima linea per sensibilizzare le persone in questo momento di grave emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. La società sta continuando la sua campagna a sostegno dell’Istituto Spallanzani, una delle eccellenze italiane per quanto riguarda le malattie infettive. Sui canali social ufficiali del club è stato Diawara a ricordare il messaggio per i tifosi. Queste le sue parole: “Abbiamo già donato in tanti per aiutare chi combatte il Coronavirus, manca poco al nostro obbiettivo. Non fermiamoci adesso, aiutiamo lo Spallanzani”.