Roma di misura col Genoa, Diawara e Reynolds esultano. Poi il siparietto con Destro – FOTO

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Fiorentina nel finale. All’Olimpico contro il Genoa è una partita diversa, ma i giallorossi riescono a conquistare altri tre punti importanti per la corsa Champions League. Non ha esordito, ma ha trovato la prima convocazione Bryan Reynolds, che ha festeggiato sui social dopo la vittoria: “Grande momento”, ha scritto l’americano su Instagram. Poi è toccato a Diawara esultare su Instagram: “Tre punti, bravi ragazzi!”, recita il suo post con uno scatto della squadra al completo. Poi nelle stories il siparietto con Mattia Destro: “Fai piano”, gli ha scritto il guineano su un’istantanea in cui l’attaccante del Genoa interviene su di lui.