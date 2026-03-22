Roma di “corto muso”: con il Lecce la sesta vittoria per 1-0 in campionato

Successo importante per la Roma che, contro il Lecce, torna alla vittoria dopo un mese esatto dall'ultima volta. Un periodo complicato da cui la squadra di Gasperini sta provando ad uscire passo dopo passo, e il primo step era ritrovare i tre punti. Ai giallorossi basta il primo gol di Vaz con Svilar che riesce a mantenere la porta inviolata dopo 5 gare in cui incassava gol. Come riporta Opta, si tratta della sesta vittoria in campionato per 1-0: solo Milan - Allegri si conferma maestro del "corto muso" - e Lione (7) hanno collezionato più risultati di questo tipo nei cinque principali campionati europei. Un dato che evidenzia le difficoltà offensive che Gasperini ha fronteggiato e fronteggia tutt'ora, ma allo stesso tempo una buona capacità di difendere il vantaggio e portare ugualmente a casa i 3 punti.