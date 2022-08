Roma, Di Canio: “Si parla solo di mentalità. Ieri ha giocato con tutti super titolari”

Paolo Di Canio è tornato a parlare di Roma ai microfoni di Sky nel post partita della domenica di Serie A. L'ex attaccante biancoceleste si è espresso in merito al pareggio di ieri sera contro la Juventus allo Stadium, oltre che alla campagna acquisti fatta dal club giallorosso: "Della Roma si dice che “qualcosa si è visto” oppure si parla di mentalità, ma noi stiamo parlando della Roma che ha fatto degli investimenti e continua a farne. La differenza è che ieri ha giocato con tutti super titolari mentre alla Juventus ne mancavano 5/6 tra infortunati e chi sta arrivando". Inizia così Di Canio che poi conclude sulle sue candidate alla vittoria finale e ai piazzamenti europei: "Per lo Scudetto e la zona Champions ci sono: le milanesi, la Juventus (con tutti i giocatori che non sono stati messi insieme e quelli che dovranno arrivare), il Napoli e la Roma. I giallorossi hanno preso giocatori di esperienza e qualità che porteranno miglioramenti in termini di realizzazione. La Lazio? Con l’Inter è stata meravigliosa”.