Roma Department, Salute Lazio applaude l’iniziativa: “Complimenti alla proprietà” – FOTO

La creazione di Roma Department riscuote sempre più successo. Dopo i complimenti di Zingaretti del pomeriggio, anche Salute Lazio ha apprezzato e accolto la nuova iniziativa dei Friedkin. La struttura, guidata da Francesco Pastorella, curerà al meglio i rapporti con le istituzioni e i cittadini romani. Ecco il messaggio che l’Assessorato alla Sanità regionale ha voluto pubblicare sul profilo Facebook: “Complimenti alla nuova proprietà dell’As Roma che ha deciso di puntare su una nuova struttura come il ‘Roma Department’ e auguriamo buon lavoro al neo Direttore Francesco Pastorella.

In questi mesi di pandemia e lotta al COVID con la Fondazione Roma Cares abbiamo collaborato ed è stata al nostro fianco per sostenere i nostri operatori sanitari impegnati in prima linea.

Puntare su una struttura con vocazione sociale come il nuovo Roma Department è una bella notizia e siamo certi che proseguirà la stretta collaborazione e il lavoro in comune al servizio delle persone e della comunità.”