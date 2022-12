Roma, delusione Mondiale: giocatori usati col contagocce. Peggio solo nel 1978

Tre giallorossi su quattro hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Soddisfazione a metà per via del poco spazio concesso dagli allenatori

Daniele Aloisi

Tra finali thriller e incredibili sorprese si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali. Tre romanisti su quattro hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Vina sarà l’unico che tornerà a casa e si aggregherà al gruppo per il ritiro in Algarve previsto per metà dicembre. Bicchiere mezzo pieno anche per Dybala, Zalewski e Rui Patricio nonostante la qualificazione. I giallorossi sono stati attori non protagonisti in Qatar. Usati tutti col contagocce hanno raccolto in totale 75 minuti, poco più di un’ora di gioco in 4. E’ il peggior risultato dal 1978, dove l’unico convocato era il portiere Paolo Conti che non scese mai in campo. Musica diversa rispetto a quattro anni fa dove con tre calciatori in Russia i minuti complessivi nelle prime tre furono 540 tra Alisson, Kolarov e Fazio.

Zalewski è quello che ne ha collezionati più di tutti. L’esterno è partito titolare all’esordio della sua Polonia contro il Messico. Ha disputato 45’ mediocri ed è sparito dai radar collezionando due panchine di fila contro Argentina e Arabia Saudita. Domenica contro i giganti francesi dovrebbe partire di nuovo fuori. Anche Vina è stato utilizzato pochissimo da Diego Alonso (30 minuti grazie ai maxi recuperi) ma rispetto ai suoi compagni di squadra è entrato in campo in almeno due partite del girone. Rui Patricio non ha giocato neanche nell’ultima contro la Corea del Sud ma la delusione maggiore è quella di Paulo Dybala. La ‘Joya’ ha lottato per conquistare il posto in Qatar ma fino ad oggi i suoi sforzi non sono stati premiati. “Non ha problemi muscolari, sta fuori per scelta tecnica”, queste le parole di Scaloni qualche giorno fa. Il numero 21 della Roma non è mai sceso in campo. Né contro l’Arabia con l’Albiceleste in svantaggio né contro Polonia e Messico a risultato ormai acquisito. Domani alle ore 20 ci sarà l’ottavo di finale contro l’Australia e nonostante le brutte prestazioni di Lautaro e le condizioni fisiche precarie di Di Maria, Paulo difficilmente scenderà in campo dal 1’.

I giallorossi agli ottavi di finale: quando e dove vederli — Domani inizierà il programma degli ottavi di finale. L’Argentina scenderà in campo alle ore 20 contro l’Australia. Partita semplice sulla carta a differenza di quella che attende Zalewski e compagni. La Polonia domenica alle 16 sfiderà i campioni del Mondo della Francia. Martedì compito più facile per il Portogallo di Rui Patricio che si giocherà, alle 20, l’accesso ai quarti contro la Svizzera. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta su Rai 1. Difficile vedere protagonisti i calciatori della Roma. Forse ci sarà spazio per Dybala nel finale visto il possibile forfait di Di Maria e le prestazioni altalenanti di Lautaro Martinez.