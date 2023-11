Roma, delusione Aouar: zero assist e pochi dribbling. Incide poco anche in nazionale

Houssem Aouar ad oggi sta deludendo le aspettative. L'algerino è stato il primo colpo estivo di Pinto e doveva alzare il livello nel centrocampo giallorosso. L'ex Lione dopo un buon pre campionato aveva iniziato bene trovando il gol alla seconda giornata contro il Verona. Dopo l'infortunio nel match col Milan ha faticato e si è preso anche i rimproveri di Mourinho: "Deve venire nella nostra direzione perché non saremo noi ad andare nella sua". Il centrocampista sta faticando a trovare spazio anche in nazionale. Nella gara contro il Mozambico (valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali) è rimasto in panchina per 90'. Aouar in Serie A ha totalizzato 0 assist e nessuna big chance creata. È rimasto fuori contro la Lazio e in Europa League è stato sostituito per ben due volte all'inizio del secondo tempo. Inoltre tra i calciatori offensivi della Roma è tra gli ultimi per dribbling riusciti (4). Adesso con il ritorno di Pellegrini il suo minutaggio rischia di diminuire ancora di più. Dovrà lavorare meglio per conquistare la fiducia dello Special One.