Roma, delirio social. Spinazzola: “Siamo ancora qua”. E Lukaku “picchia” Mancini

Ancora festeggiamenti in casa Roma, e Big Rom continua la saga con Mancio

Festeggiamenti in casa Roma, anche sui social. Dove i calciatori giallorossi hanno espresso tutta la loro felicità dopo il successo sul Milan che ha spalancato la porta della quarta semifinale europea consecutiva per la Roma. Avanti il prossimo. Continuiamo a spingere. Daje Roma", scrive Chris Smalling pubblicando la foto di squadra prima della gara. "Eh già, siamo ancora qua" canticchia Leonardo Spinazzola sulle note di Vasco Rossi. Più lungo il post di Dybala: "Grinta e cuore, proprio quello che ci trasmettono i nostri tifosi. Andiamo in semifinale". Ma la storia più divertente è sicuramente quella di Lukaku. Da quando Mancini segna più di Big Rom, infatti, è cambiato anche il corso degli "schiaffi". Il belga ha postato una foto mentre prende al collo energicamente il difensore dopo il gol di ieri. "Vieni qua", la scritta con tanto di emoticon con le lacrime.