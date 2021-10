Roma, deliberato l’aumento di capitale da 460 milioni

Un anno fa si era parlato di un incremento del capitale da 150 a 210 milioni. Ieri la cifra è stata raddoppiata

Come si evince dal comunicato emesso dalla società sul proprio sito, "il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti le seguenti ulteriori proposte di modifica e integrazione della delibera di Aumento di Capitale come già modificata in data 9 dicembre 2020: aumentare l’importo massimo dell’Aumento di Capitale fino a Euro 460.000.000 (quattrocentosessantamilioni) in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società, e prorogare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, come sopra incrementato."