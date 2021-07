Roma-Debrezen, le formazioni ufficiali. Dzeko, Zaniolo e Micky in panchina

Ecco gli 11 scelti dallo Special One che scenderanno in campo contro la formazione ungherese

La Roma sfida allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la formazione ungherese del Debrecen per la sua quarta amichevole stagionale. Mourinho convoca per la prima volta Rui Patricio dal suo arrivo in giallorosso ma deve ancora fare a meno di Veretout e Calafiori alle prese con problemi fisici. A difendere i pali c'è proprio il portiere portoghese, alla sua prima da titolare mentre i due centrali della difesa a 4 sono Mancini e Smalling, sulle fasce invece Karsdorp e Tripi. A centrocampo c'è Villar insieme a Bove, mentre la trequarti è composta da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Per il Debrecen Kosicky scenderà tra i pali, con Deslandes e Baráth centrali di difesa e Bévárdi e Ferenczi sulle fasce. A centrocampo ci sono Varga, Dzsudzsák con Bódi, Ugrai e Sòs dietro l'unica punta Szécsi.