Roma-Debreceni, stadio Stirpe aperto per 4000 tifosi

Comunicato ufficiale da parte del Dipartimento per lo Sport che aumenta la capienza per il match amichevole in programma domenica prossima

Dopo la Triestina, affrontata ieri allo stadio Nereo Rocco di Trieste, la Roma di Mourinho giocherà domenica 25 luglio in amichevole contro il Debreceni al "Benito Stirpe" di Frosinone. Il club giallorosso ha comunicato nella giornata scorsa le modalità di accesso ai tifosi. Come fa sapere il Dipartimento per lo Sport i tifosi che potranno accedere saranno 4000 tifosi, obbligatoriamente muniti di Green Pass. "Il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico per l'amichevole AS Roma - Debreceni VSC in programma a Frosinone presso lo Stadio "Benito Stirpe" il 25 luglio 2021. Sarà consentito l'accesso del pubblico in misura non superiore a 4.000 spettatori".