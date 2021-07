La Roma stende il Debrecen 5-2: Zaniolo segna di pallonetto. Doppietta di Dzeko

Segnali positivi per lo Special One dal capitano e leader ritrovato (emblematica la sua esultanza sotto la curva quasi come se fosse una partita “vera”) e dai lampi del neo papà Nicolò

Redazione

La ritrova i gol degli attaccanti e sorride ancora. Allo Stirpe, davanti a una curva vestita da Sud grazie a tamponi e green pass, la squadra di Mourinho batte 5-2 gli ungheresi del Debrecen nella quarta amichevole del precampionato con i gol di Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e la doppietta Dzeko. Segnali positivi per lo Special One dal capitano e leader ritrovato (emblematica la sua esultanza sotto la curva quasi come se fosse una partita “vera”) e dai lampi del neo papà Nicolò: bellissima la sua rete, che su azione mancava da un anno e tre giorni. Era il 22 luglio 2020 contro la Spal. E pensare che nelle prime tre uscite non erano arrivati gol degli attaccanti titolari (escluso Mayoral, quindi) su azione. Da domani la Roma si sposta in Portogallo e anche il livello delle amichevoli si alzerà.

Pellegrini leader: segna e esulta sotto la curva. Bene Zalewski

Mou inizialmente sceglie una formazione lontana da quella titolare: in porta esordio di Rui Patricio, in difesa la coppia centrale è con Ibanez e Kumbulla mentre gli esterni sono Reynolds e Tripi. In mezzo Darboe e Bove, poi Perez-Pellegrini-Zalewski alle spalle di Mayoral

Pronti-via però e la Roma prende il primo gol del precampionato: al 4’ sul cross di Sos in area Barany è lasciato solo dalla coppia Ibanez-Kumbulla e battezza subito Rui Patricio. La reazione arriva all’11’ con un sinistro di Carles Perez e poco dopo con un colpo di testa di Reynolds entrambi parati da Kosicky. Il Debrecen non costruisce più nulla e al 25’ la Roma trova il pareggio: lancio da regista di Ibanez per Mayoral, che scatta sulla linea del fuorigioco e davanti al portiere non sbaglia.

La gara è competitiva perché il Debrecen non tira indietro il piede (proprio come aveva fatto la Triestina, facendo arrabbiare Mou). Ma il gol è ancora nell’aria e il pareggio arriva alla mezz’ora: l’assist (anche questo bellissimo) stavolta arriva dai piedi di un ottimo Zalewski, Pellegrini si inserisce, salta un difensore e fa 2-1 esultando sotto la curva di romanisti allestita allo Stirpe. Un segnale niente male anche (e soprattutto) in vista del rinnovo. Il captano poi va vicino anche al tris con un destro dal limite che scheggia il palo poco prima della fine del primo tempo.

Lampo e gol di Zaniolo, doppietta di Dzeko

Nella ripresa Mourinho ne cambia dieci: resta in campo solo Tripi (anche perché a sinistra in attesa di Vina non ci sono alternative), in campo Fuzato, Karsdorp, Mancini (con la fascia di capitano al braccio), Smalling, Villar, Diawara, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Dzeko. Un “undici” insomma molto più vicino a quello titolare. A Nicolò bastano sei minuti per trovare il gol del 3-1: progressione e tocco sotto dolcissimo col sinistro. L’ultima rete su azione un anno e tre giorni fa (il 22 luglio 2020 contro la Spal). Sì, Zaniolo è tornato e sembra quello vero: la notizia migliore per Mourinho. Dopo un minuto il Debrecen però segna ancora: Fuzato sbaglia su una conclusione ravvicinata, Ugrai è lesto e sigla il 3-2.

La Roma però è padrona del campo e anche Dzeko trova il gol: lancio di El Shaarawy alle spalle della difesa, Edin supera il portiere e fa 4-2. Mou è un martello in panchina, anche con chi è uscito: nel secondo tempo si avvicina a Mayoral che è seduto alle sue spalle per spiegargli dei movimenti e lo spagnolo annuisce soddisfatto. All’81’ spazio per la doppietta di Dzeko, nel finale il giovane Ciervo sfiora il gol-replay di quello di Zaniolo. C’è ancora un po’ di tempo per migliorare, tra un mese si farà sul serio. Ma questa Roma sembra già quella di Mou.

Il tabellino di Roma-Debrecen 5-2

Marcatori: 3' Barany, 26' Mayoral, 31' Pellegrini, 51' Zaniolo, 52' Ugrai, 65' e 80' Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio (45’ Fuzato); Reynolds (45’ Karsdorp), Ibanez (45’ Mancini), Kumbulla (45’ Smalling), Tripi (81' Ciervo); Bove (45’ Villar), Darboe (45’ Diawara); Perez (45’ Zaniolo), Pellegrini (45’ Mkhitaryan), Zalewski (45’ El Shaarawy); Mayoral (45’ Dzeko)

A disp.: Boer, Ciervo.

All.: Mourinho.

Debrecen (4-2-3-1):Kosicky; Bevardi, Barath (77'Nikolic), Deslandes, Ferenczi; Dzsudzsak, Varga (77' Benyei); Szecsi (29' Kusnyir), Bodi (58' Tischler), Sos (46' Ugrai); Barany (50' Korhut).

A disp.: Grof, Pinter, Poor, Dos Santos Silva.

All.: Huszti.

Arbitro: Moriconi.

Assistenti: Valenti-Rizzotto. IV uomo: Perri.