Roma, De Rossi traccia il futuro: ipotesi ritiro in montagna, decideranno i Friedkin

Il futuro della Roma in questa stagione sembra già segnato. Servirà un miracolo per arrivare in Champions League dopo la dolorosa sconfitta di Bergamo e l'eliminazione in semifinale col Bayer Leverkusen. De Rossi è sicuro della conferma e oltre a voler finire bene il campionato piazzandosi davanti alla Lazio in classifica, inizia già a pensare al prossimo anno. La stagione finirà il 26 maggio a Empoli, poi il 31 è in programma l'amichevole col Milan in Australia. A giugno i giocatori non impegnati con gli Europei andranno in vacanza per poi ritrovarsi a Trigoria. DDR non vuole fare il ritiro nel caldo di Roma, ma preferisce la montagna come il suo 'maestro' Spalletti: ad oggi le ipotesi sono o il Trentino o l'Austria. De Rossi per la prima volta da quando fa l'allenatore potrà finalmente iniziare una stagione da zero e non in corsa. Anche per questo vuole fare la preparazione seguendo le sue idee. Un ritorno ai vecchi tempi che farebbe piacere anche ai tifosi. La decisione passa ai Friedkin che hanno nella testa l'intenzione di assecondare il mister, ma devono fare anche i conti con le casse giallorosse. Il fatturato migliora, ma senza gli incassi della Champions c'è anche la necessità di una tournée in giro per il mondo oltre al match in Australia con i rossoneri. Una cosa non esclude l'altra e nelle prossime settimane si prenderà la decisione definitiva. Intanto è attesa l'ufficialità del nuovo ds che salvo colpi di scena sarà Ghisolfi.